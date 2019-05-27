Зеленский призвал Раду голосовать за «реформаторские законопроекты»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду использовать оставшееся время до внеочередных выборов в парламент для принятия «реформаторских законопроектов».



«Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий», — говорится в обращении Зеленского в Facebook.



Глава государства обвинил депутатов в «почти окончательном» уничтожении легитимности Верховной Рады. При это он подчеркнул, что у парламентариев «есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии».



«Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное — не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками», — также подчеркнул он.



Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.



Внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.