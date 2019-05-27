В Донецке рассказали о сложностях получения паспорта РФ: очередь медленно продвигается

На непоконтрольных украинским властям районах Донецкой и Луганской областей местные жители, желающие получить паспорт гражданина России, сталкиваются с рядом трудностей.



Как отмечает «Новая газета» люди вынуждены стоять в очередях и каждый день отмечаться утром и вечером, чтобы не потерять место.



Кроме того, чтобы получить паспорт РФ, нужно иметь паспорт группировок "ДНР"/"ЛНР". Поэтому на их получение также фомируются очереди. Также желающему получить гражданство РФ необходимо доказать, что он был прописан в «республике» по состоянию на 12 мая 2014 года. На проверку документов также есть отдельная очередь.



У обычных жителей документы принимают районные паспортные столы. При этом «чиновники ДНР» и работники «госпредприятий» подают документы в здании областного паспортного стола в Донецке.



Для «чиновников» стоимость оформления полного комплекта документов (включая хагранпаспорт) стоит 7100 рублей, для обычных жителей — 5900 рублей (без загранпаспорта — 4000 рублей).



Им, как рассказала мне женщина с папкой, услуга обходится дороже, чем остальным гражданам: с них за полный комплект берут 7100 рублей, а не 5900.



«Запускаться будет по нескольку человек! Каждое ГП и каждое министерство формирует свою очередь. Когда поступит команда, заходим по 3–4 человека от каждой очереди. Такое распоряжение сверху было», — цитирует слова одного из присутствующих в центральном паспортном столе «Новая газета».



Корреспондент издания в качестве эксперимента записалась на получение паспорта в одном из районов Донецка. Списки здесь начали вести на второй день после выхода указа президента РФ Владимира Путина, 26 апреля. К 15 мая в списке было около шестисот человек.



Подчеркивается, что в день документы успевают принять у 6-8 человек. «Я тоже записалась: № 539 на паспорт "ДНР" и № 468 на паспорт РФ мне нарисовали на ладони», — рассказывает корреспондентка.



При этом подчеркивается, что те, кто поначалу систематически отмечался каждый день, за первые две недели продвинулись сразу на 101 человека. «Таким образом, за паспортом "ДНР" придется стоять всего-то два с половиной месяца. Еще через пару месяцев его выдадут. Тогда и до российского недалеко. Беда в том, что на российский очередь короче. Если она подойдет, а паспорта "ДНР" я не получу, придется занимать заново», — отметила журналистка.



О том, что очередь на получение паспорта медленно продвигается также сообщал сепаратистский телеканал «Оплот». В «МВД ДНР» это объясняют небольшим количеством сотрудников паспортных столов. При этом обещают,что скоро очередь будет двигаться «Гораздо быстрее», так как расширенный штат работников уже утвержден.



Однако канал отмечает, что этих сотрудников необходимо еще подготовить и «дождаться оборудования». По словам начальницы «сектора миграционной службы» в Буденовском Районе Донецка Елены Карабет, это произойдет через 2-3 месяца.