У Путина назвали слухами сообщение об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся в СМИ сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем», — сказал Песков.



Так он ответил на вопрос, не планирует ли Кремль найти замену Суркову в качестве переговорщика по Украине в связи с решением украинского политика Виктора Медведчука больше не участвовать в переговорах.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины.



19 мая Сурков встретился с главой «ДНР» Денисом Пушилиным во время турнира по смешанным единоборствам в Ростове-на-Дону.