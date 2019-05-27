Почти 180 жителей Краматорска заразились корью

В Краматорске Донецкой области по состоянию на 27 мая зарегистрировано 178 случаев заболеваемостью корью. Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на начальницу отдела здравоохранения Валерию Мельник.



Среди инфицированных — 57 детей и 121 взрослый. Таким образом, за 3 недели в Краматорске инфицировались 75 человек.



«В стационарах находится только 3 взрослых, остальные больные проходят амбулаторное лечение. Тяжелых случаев нет», — сообщила Мельник.



Отмечается, что в городе продолжается кампания по вакцинации.