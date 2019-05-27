Коломойский: Ахметов сказал мне в 2016-м году, что Зеленский будет президентом

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что олигарх Ринат Ахметов материально не поддерживал Владимира Зеленского во время предвыборной кампании, но отметил, что тот начал чаще появляться в эфире телеканала «Украина».



«Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он (Зеленский — прим.) стал больше появляться на ТРК [«Украина»] — да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше», — сказал Коломойский в интервью «Украинской правде».



По словам Коломойского, Ахметов сказал ему о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году — после «первого выпуска» сериала «Слуга народа».



«В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти», — подчеркнул он.



Как сообщалось, Ахметов заявил, что надеется на возвращения Коломойского в футбол.