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Участники проектов «Квартала 95» будут баллотироваться в Раду

27 мая 2019, 16:22

Участники проектов «Квартала 95» будут баллотироваться в Раду

Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков (Юзик) и несколько участников «Лиги смеха» намерены баллотироваться в Верховную Раду от президентской партии «Слуга народа». Об этом сообщил глава избирательного штаба Александр Корниенко, передает LIGA.net.

По его словам, Корявченков будет идти на выборы по мажоритарному округу.

«Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге», - сказал Корниенко.

Юрий Корявченков и Владимир Зеленский / Архив

28 мая пресс-служба команды Зеленского сообщила, что Корявченков отныне является представителем избирательного штаба в Кривом Роге. Отмечается, что актер имеет два образования — инженера-электротехника и экономиста-предпринимателя.

Как проинформировал Корниенко, по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта «Лига смеха», однако не назвал их фамилий.

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