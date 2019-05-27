Возобновить полеты из аэропорта Мариуполя можно за 10 месяцев

На возобновление работы аэропорта в Мариуполе Донецкой области необходимо ориентировочно 10 месяцев. Об этом говорится в ответе департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета «Новостям Донбасса».



«Ориентировочные термины работ по возобновлению полетов — 10 месяцев. Данный расчет требует уточнения и будет зависеть от проекта и графика финансирования», — отмечают в горсовете.



Там уточнили, что для возобновления работы аэропорта необходимо: открыть воздушное пространство; проверить на наличие взрывоопасных предметов территорию и здания; обследовать и определить состояние инфраструктуры, которая требует ремонта; провести ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры; приобрести необходимую технику; пуск, настройка и тестирование; аудит, облет, получение сертификатов и разрешений.



В Мариупольском горсовете напомнили, что вопрос открытия воздушного пространства находится вне их компетенции. «Со своей стороны мариупольская городская власть постоянно обращается в профильные министерства для решения данных вопросов», — подчеркивается в ответе.



Как сообщалось, в Министерстве обороны Украины назвали нецелесообразным открытие аэропорта в Краматорске для гражданских рейсов.



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С 2009 года из аэропорта Мариуполя регулярных рейсов не осуществлялось. В июне 2014 года аэропорт был закрыт из-за боевых действий.