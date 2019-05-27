Чиновника ДонОГА подозревают в служебном подлоге

Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Должностному лицу Донецкой облгосадминистрации сообщено о подозрении в служебном подлоге и злоупотреблении властью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По версии следствия, в декабре 2018 года 56-летний чиновник подписал акт приема работ по инвентаризации 276,21 га госземель сельскохозяйственного назначения на территории Славянского района. При этом подрядчик выполнил работы не в полном объеме, о чем чиновник ДонОГА достоверно знал, а техдокументация не соответствовала требованиям земельного законодательства.



В результате действий подозреваемого из областного бюджета безосновательно было перечислено подрядчику 670 тысяч гривен.



Досудебное расследование продолжается.