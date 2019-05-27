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Чиновника ДонОГА подозревают в служебном подлоге

27 мая 2019, 18:10

Чиновника ДонОГА подозревают в служебном подлоге

Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Должностному лицу Донецкой облгосадминистрации сообщено о подозрении в служебном подлоге и злоупотреблении властью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По версии следствия, в декабре 2018 года 56-летний чиновник подписал акт приема работ по инвентаризации 276,21 га госземель сельскохозяйственного назначения на территории Славянского района. При этом подрядчик выполнил работы не в полном объеме, о чем чиновник ДонОГА достоверно знал, а техдокументация не соответствовала требованиям земельного законодательства.

В результате действий подозреваемого из областного бюджета безосновательно было перечислено подрядчику 670 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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