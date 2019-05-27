В ГБР зарегистрировали уже третью жалобу от Портнова на Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по третьему заявлению экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«В центральный аппарат бюро государственных расследований поступило третье. Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц по ч.2 ст.209 УК Украины», - сказали в пресс-службе.



Также, сегодня была получено четвертое заявление от Портнова, однако сведения по нему в ЕРДР еще не внесены.