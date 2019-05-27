Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 мая.

Политика



В Кремле сожалеют, что Виктор Медведчук отказался в дальнейшем представлять Украину в переговорах с Россией. Медведчук, который приходится кумом президенту РФ, занимался, в основном, вопросами обмена пленными.



В президентской партии «Слуга народа» пока не готовы сказать, как будут голосовать за закон «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в случае избрания в Верховную Раду.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами появившиеся в СМИ сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке. СМИ называют Суркова куратором группировок «ДНР/ЛНР».



Общество



«Новая газета» описала проблемы с получением паспортов РФ в Донецке — в основном, они связаны с большими очередями. Для получения паспорта в оккупационных «администрациях» требуют наличие «паспорта ДНР». Сейчас очередь за его получением может занять более двух месяцев.



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