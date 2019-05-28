В Мариуполе из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из двух университетов

Полиция проверяет информацию о минировании двух корпусов Донецкого государственного университета управления в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.



В полиции сообщили, что поступило сообщение о минировании корпусов по улице Карпинского и Аэродромной.



«За считанные секунды всех людей из зданий эвакуировали патрульные. Проезжая часть перекрыта. На месте работают ГСЧС, кинологи и взрывотехники. Просим не поддаваться панике и сохранять спокойствие», - говорится в сообщении.



Затем стало известно, что взрывоопасные вещества по улице Карпинского не найдены. Также не подтвердилась информация о минировании здания по улице Аэродромной.



В тоже время в полицию поступили сообщения о минировании зданий Мариупольского государственного университета.



«Сейчас всех людей эвакуируют патрульные. Движение перекрыто по проспекту Строителей» - говорится в сообщении.