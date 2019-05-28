В Верхнеторецком из-за обстрела сгорел дом

Фото: Facebook 93-я / ОМБр

В поселке Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области в результате обстрела сгорел дом. Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады.



Отмечается, что в хозяева дома в нем временно не жили из-за обострения на фронте, однако за домом ухаживали.



В бригаде подчеркнули, что потушить пожар сразу не удавалось из-за непрекращающегося обстрела.



Случай возгорания домов жителей в результате военных действий в Верхнеторецком произошел уже второй раз за месяц.

Фото: Facebook 93-я / ОМБр