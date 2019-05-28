Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольными районами Луганской области

Беспилотник Cпециальной мониторинговой миссии (CММ) ОБСЕ испытал влияние помех двойного сигнала GPS во время полета над временно неподконтрольными районами Луганской области. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете миссии.



«Вечером 24 мая во время выполнения полета над неподконтрольными правительству районами на юге Луганской области БПЛА СММ дальнего радиуса действия испытал влияние помех двойного сигнала GPS. По оценке СММ, это произошло в результате глушения», - говорится в отчете.



Отмечается, что глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.