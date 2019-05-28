Главы МИД Германии и Франции посетят Киев в четверг

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину с визитом 30 мая. Об этом «Укринформу» сообщил замглавы Администрации президента Вадим Пристайко.



В свою очередь спикер МИД Украины Катерина Зеленко в комментарии «Интерфакс-Украина» отметила, что также в четверг ожидается визит в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.



«Состоится совместный визит глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции», — сказала она.



Зеленко добавила, что формат возможных встреч по линии МИД на данный момент прорабатывается.

Ранее замглавы АП Вадим Пристайко заверил, что Германия станет одной из первых стран, которые посетит с визитом президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев и Берлин готовы тесно сотрудничать в вопросах Минских договоренностей.



Германия, Франция, Украина и Россия входят в «нормандскую четверку» — группу руководителей четырех стран по урегулированию ситуации на востоке Украины.