Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Приватбанк» обжаловал решение суда о незаконности национализации

28 мая 2019, 15:15

«Приватбанк» обжаловал решение суда о незаконности национализации

«ПриватБанк» обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации банка. Речь идет об иске Игоря Коломойского к НБУ и КМУ, который суд удовлетворил 18 апреля, о неправомерности национализации «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба банка.

«27 мая 2019 АО КБ "Приватбанк" подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства. Также 24 мая 2019 банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц», - говорится в сообщении.

С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.

Ранее оба решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля обжаловал НБУ. Сам Игорь Коломойский в интервью агентству Reuters заявил о готовности пойти на переговоры с правительством.

ТЕМЫ

Организации
Приватбанк
Люди
Игорь Коломойский
Прочее
Национализация
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:16
Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольными районами Луганской области
12:47
На Донбассе ранен украинский военный
11:19
В Макеевке две школьницы утонули в отстойнике шахты
10:28
Боевики не пустили ОБСЕ в село под Новоазовском, сославшись на «спецмероприятия»
23:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:00
В Донецке рассказали о сложностях получения паспорта РФ: очередь медленно продвигается
23:37
Старые переговорщики уходят и на что готов Зеленский для Донбасса. Главное за неделю
14:56
В Луганск, Ровеньки и ряд сел ограничена подача воды из-за аварии
23:30
Донбасс: в Россию или назад в Украину ►
23:04
В «ДНР» ориентируются на Россию в изоляции интернета
21:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:50
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
14:45
Как проголосовать на выборах в Раду не по месту регистрации? Инструкция ЦИК
14:35
«ДНР» вводит свое обязательное страхование транспорта
14:03
«ЛНР» передала Украине еще 60 осужденных
все новости
17:26
Саакашвили планирует вернуться в Украину уже завтра
17:02
Почти 400 украинцев уже изменили место голосования перед выборами в Раду
17:00
Зеленский назначил еще одного замглавы АП и советника
16:24
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
16:22
Экс-глава Минфина Данилюк стал секретарем СНБО
15:54
Депутаты «Народного фронта» пойдут на выборы по мажоритарке
15:15
«Приватбанк» обжаловал решение суда о незаконности национализации
14:38
Главы МИД Германии и Франции посетят Киев в четверг
13:49
В АП заявили, что Германия будет одной из первых стран, которые посетит Зеленский
13:16
Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольными районами Луганской области
13:08
«Дефолта не будет». У Зеленского настроены на сотрудничество с МВФ
12:47
На Донбассе ранен украинский военный
12:35
В Верхнеторецком из-за обстрела сгорел дом
11:42
Рада перенесла прифронтовое Гладосово в Бахмутский район. Теперь жители получат пенсии
11:19
В Макеевке две школьницы утонули в отстойнике шахты
все новости
ВИДЕО
Выборы в Раду уже 21 июля. Зачем это Зеленскому? ►
27 мая, 23:20
Активисты установили в центре Славянска «камень позора». Его повалил мэр
27 мая, 22:03
Как русскоязычные граждане Латвии выбирали Европарламент ►
27 мая, 18:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция