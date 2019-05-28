«Приватбанк» обжаловал решение суда о незаконности национализации

«ПриватБанк» обжаловал решение Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры национализации банка. Речь идет об иске Игоря Коломойского к НБУ и КМУ, который суд удовлетворил 18 апреля, о неправомерности национализации «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба банка.



«27 мая 2019 АО КБ "Приватбанк" подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 по делу №826 / 7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства. Также 24 мая 2019 банком была подана апелляционная жалоба по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании "ТрианталИнвестментс ЛТД" об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц», - говорится в сообщении.



С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.



Ранее оба решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля обжаловал НБУ. Сам Игорь Коломойский в интервью агентству Reuters заявил о готовности пойти на переговоры с правительством.