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Почти 400 украинцев уже изменили место голосования перед выборами в Раду

28 мая 2019, 17:02

Почти 400 украинцев уже изменили место голосования перед выборами в Раду

375 украинцев изменили место голосования перед досрочными парламентскими выборами, которые назначены на 21 июля. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Больше всего избирателей изменили место голосования по Донецкой области - 174 человека, на втором месте Луганская область - 101 человек.

Больше всего избирателей для голосования выбрали Киев - 124 человека и Киевскую область - 33 человека.

Процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая. Изменить место голосования можно до 15 июля.

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