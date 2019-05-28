Волкер: Пока неизвестно, когда соберется «нормандский формат»

Участники «нормандского формата» пока не определили дату следующей встречи. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина».



«Нормандский формат» — это процесс, которым занимаются Франция и ФРГ (. . .). Обсуждался вопрос о проведении встречи, самое ранее, в июле. Однако, насколько я понимаю, пока ничего конкретного не запланировано«, — сказал он в ходе видеобрифинга.



Волкер подчеркнул, что при определении того, когда могут пройти контакты в подобном формате, также нужно учитывать позицию Украины и РФ.



24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия готова к проведению саммита «нормандской четверки», считает этот формат безальтернативным, но предлагает дождаться, когда команда нового президента Украины сформулирует свои подходы к выполнению минских договоренностей.



Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина, Россия) состоялась в Берлине 19 октября 2016 года. После этого происходили переговоры политических консультантов МИД стран-участниц этого формата.