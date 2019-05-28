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Сегодня Рада проголосовала за 1 законопроект из 40. Он касается Донбасса

28 мая 2019, 18:58

Сегодня Рада проголосовала за 1 законопроект из 40. Он касается Донбасса

Изменение административных границ Бахмутского района Донецкой области стало единственным результативным решением Верховной Рады на заседании 28 мая. Согласно этим изменениям, к Бахмутскому району отныне относится прифронтовое село Гладосово, которое ранее административно принадлежало подконтрольной боевикам Горловке.

Сегодня в повестку дня Рады было внесено более 40 законопроектов, передаёт «Интерфакс-Украина».

В сессионном зале во вторник находилось около 170 депутатов и законопроекты, которые ставил на голосование председатель Верховной Рады Андрей Парубий, не набирали даже минимального количества голосов в поддержку — 226.

Верховная Рада не поддержала принятие в первом чтении законопроекта № 8402 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о продолжении до 1 января 2030 года действия нормы Налогового Кодекса о нулевой ставке налога на добавленную стоимость на поставку товаров и услуг для предприятий, основанными общественными организациями лиц с инвалидностью.

Народные депутаты не поддержали ни одно из предложений спикера — отправить законопроект на доработку в комитет или отправить субъекту законодательной инициативы. Таким образом документ был отклонён.

Парубий закрыл вечернее заседание на пятнадцать минут раньше, чем требует регламент работы.

Он напомнил, что на среду запланирован отчёт Счетной палаты и призвал депутатов прийти на свои рабочие места.

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