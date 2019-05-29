Макрон готов организовать встречу в «нормандском формате», когда сложатся политические условия

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу в «нормандском формате», как только сложатся политические условия.



«Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой», — приводит его слова «Интерфакс».



«Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины (Владимир Зеленский — прим.) хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем», — подытожил Макрон.

Германия, Франция, Украина и Россия входят в «нормандскую четверку» — группу руководителей четырех стран по урегулированию ситуации на востоке Украины.