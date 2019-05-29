Зеленский: Наступит день, когда украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с Международным днем миротворца.



«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране», — отмечается в сообщении Зеленского в Facebook.



Он добавил: «Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом».



По словам президента, Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты.



«Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», — подчеркнул Зеленский.