Парубий опять упрекнул Зеленского из-за референдума по миру с Россией

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий снова критично высказался по поводу предложения о проведении референдума по мирным договоренностям с Россией.



Открывая утреннее заседание парламента, он напомнил о пятой годовщине со дня гибели Героя Украины, генерала-майора Сергея Кульчицкого в Славянске Донецкой области.



Парубий отметил, что лично знал Кульчицкого. «Генерал знал, что такое ответственность. Лично отвечал за бойцов, за государство», — добавил он.



По словам спикера Рады, генерал Кульчицкий «никогда бы не предлагал референдум о капитуляции перед Россией».



Парубий уже критиковал идею о референдуме, открывая заседание 22 мая. Тогда он привел в пример главного атамана войск УНР Симона Петлюры и главу ОУН Евгения Коновальца.

21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией о мире на Донбассе на всенародный референдум.



Зеленский позже заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы, а является способом узнать мнение общества.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о готовности внести законопроект о референдуме в Раду, однако он сомневается, что его поддержит нынешний созыв депутатов.



Читайте также: Референдум раздора. Когда и при каких условиях Украина и Россия поговорят о мире?