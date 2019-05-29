Арестованный экс-регионал Ефремов рассказал о знакомстве с Зеленским

Бывший глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, обвиняемый в госизмене, в интервью «Громадському» рассказал о знакомстве с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Впервые я с ним встретился на юбилее Кучмы лет восемь назад (вероятно, речь идет о 75-летии Леонида Кучмы, которое отмечали в 2013 году — ред.). Собралась большая компания ребят из "Квартала", и мы с ними разговаривали», — отметил он.



По словам Ефремова, Зеленский показа себя «парнем», который «умеет слушать и умеет слышать».



«Я и до этого часто общался с артистами разного уровня. Но настолько он глубоко вслушивался в разговор, пытался дойти до глубины вопросов, которые обсуждались... А вопросы поднимались довольно серьезные, ведь я представлял парламент», — подчеркнул он.



По словам экс-регионала, это был интересный разговор. «И не только с Зеленским, у него и команда очень интересна. Тот самый Женя Кошевой. Их интересовали вопросы чисто государственного уровня. Меня тогда это удивило. Сегодня уже не удивляет», — добавил он.



На вопрос, чего он ждет от властей Украины, Ефремов ответил: «Я ожидаю, что суд встанет на сторону закона и примет законное решение».



«В течение трех лет мне не могут объяснить и не могут привести ни одного доказательства, что я нарушил, в связи с чем меня удерживают в тюрьме. И когда я задаю вопрос стороне обвинения и судьям, то они только молчат и прячут глаза», — подчеркнул он.



Экс-регионал заверил, что идет «исключительно законным путем» и не ждет привилегий. «Но, на мой взгляд, кто-то должен ответить за то, что три года человека, которого ни в чем не могут обвинить, удерживают в СИЗО», — заявил Ефремов.

Александра Ефремова задержали по подозрению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».



Также он обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.