«Батькивщина» пойдет на выборы в Раду самостоятельно

Партия «Батькивщина» идет на внеочередные парламентские выборы самостоятельно, заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.



«Те политические силы, которые поддерживают наш "Новый курс", коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, — мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно», — сказала она в эфире «Украинского радио», передает пресс-служба партии.



Также Тимошенко считает, что сейчас нужно говорить не об объединении или разъединении политиков, а о том, как дальше действовать новой власти и новому президенту.



«Наша команда не в оппозиции к новому президенту. Мы хотели ему передать "Новый экономический курс", который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине», — сказала она, подчеркнув, что этот курс дает возможность «за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну».



«Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди», — резюмировала лидер «Батькивщины».



Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.