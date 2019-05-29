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Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили и отставку Кабмина

29 мая 2019, 13:10

Аваков отказался комментировать возвращение Саакашвили и отставку Кабмина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отказался комментировать возвращение бывшего главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили.

Это произошло после мемориальной церемонии по погибшим 5 лет назад в вертолете Ми-8 Нацгвардии под Славянском на Донетчине.

«Еще вопросы есть, кроме этого?» — сказал он, комментируя вопрос журналистки, которая напомнила Авакову его слова двухмесячной давности о том, что Саакашвили не сможет вернуться в Украину.

Также глава МВД отказался комментировать возможный уход в отставку Кабинета министров.

«Я не буду комментировать особенности политической жизни в этот момент тут», — сказал Аваков.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решениепятого президента Петра Порошенко о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Саакашвили намерен вернуться в Украину 29 мая. Он уже успел заявить об отсутсвии политических амбиций.

29 мая 2014 года под Славянском боевиками был сбит вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины. Погибли 12 человек — шестеро военнослужащих Нацгвардии, включая двух человек из экипажа вертолета, и шестеро представителей спецподразделения МВД Украины, среди них — генерал-майор Сергей Кульчицкий.

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