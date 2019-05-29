Британские евроскептики высказались в поддержку Медведчука

Британские депутаты-евроскептики из Европарламента Натан Гилл и Девид Коберн высказались в поддержку украинского оппозиционного политика и кума президента России Виктора Медведчука. По их мнению, Медведчук должен вести переговоры о разрешении конфликта на Донбассе от имени украинской стороны.



Сюжет с комментариями Гилла и Коберна был показан в эфире телеканала «112 Украина», котрый связывают с Медведчуком.

Оба британских политика были подписаны в титрах как депутаты Европарламента, а закадровая подводка в сюжете звучала так: «В Европарламенте считают плохим развитием событий, то что в Администрации президента Зеленского не планируют использовать опыт главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука».



Гилл и Коберн были избраны в Европарламент в 2014 году и представляют евроскептическую Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP). На выборы в Европарламент в мае 2019-го бывшие члены UKIP пошли от новой Партии брекзита. Гилл также принял участие в этих выборах, Коберн — нет.

Осенью 2018 года Натан Гилл и Девид Коберн поддерживали телеканалы «112 Украина» и NewsOne, против которых в Верховной Раде было принято постановление с призывом их закрыть. Тогда Коберн посетил студии телеканалов в Киеве.



Коберн и Гилл часто дают комментарии российскому государственному телеканалу RT, а также выступали в поддержку его вещания в Великобритании.



Осенью того же года владельцем этих каналов стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, которого СМИ называют давним соратником Виктора Медведчука.



24 мая Виктор Медведчук объявил о выходе из переговорного процесса по Донбассу из-за нежелания представлять интересы нового президента Владимира Зеленского. В Администрации президента ранее отмечали, что не видят Медведчука в качестве переговорщика между Украиной и РФ.