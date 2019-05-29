В Мариуполе пройдет парад военной техники

В Мариуполе Донецкой области по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков «ДНР» пройдет парад военной техники. Об этом следует из программы фестиваля «Свободный Мариуполь», который состоится 15 июня.



Согласно расписанию, парад военной техники пройдет в 10:00, и таким образом откроет фестиваль.



Дальше по программе запланирована официальная торжественная часть, ярмарка, спортивный турнир «Сильная Нация», мастер-классы народных мастеров, вечерний концерт и ночная сцена. Ожидается выступление таких артистов как Таяна, Карна, ТНМК, Джерри Хейл, группа «Скрябин», Dj Tapolsky и другие.



В СММ ОБСЕ неоднократно указывали, что наличие военной техники на парадах нарушает Минские договоренности, так как тяжелое вооружение должно находится за пределами согласованных линий отвода.



В 2018 году в Мариуполе также проходил парад военной техники по случаю освобождения города от боевиков.