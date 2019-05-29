«Укроборонпром» приостановил производство БТР

Госпредприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило производство корпусов бронетранспортеров, так как Министерство обороны не принимает их в эксплуатацию. Об этом сообщили в госконцерне «Укроборонпром».



Специалисты «Укроборонпрома» проведут на заводе внеочередную проверку из-за решения руководства приостановить производство корпусов. Директор «ЖБТЗ» Игорь Пшеничный временно отстранен от обязанностей.



В то же время, Минобороны не допускает к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.



«Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники», — говорится в сообщении.



В концерне заявляют, что к сложившейся ситуации привели проблемы в сфере стандартизации в оборонно-промышленном комплексе, а именно устаревшее законодательство.



На предприятии подчеркивают, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера и частных компаниях.



БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.



«Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС», — сообщают в концерне.