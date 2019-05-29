Певица Оля Полякова объявила о походе в политику

Украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию. Об этом артистка сообщила у себя в Instagram.



По ее словам, это будет женская партия.



«Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю — я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины», — рассказала Полякова.



Она заверила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны женщины.

View this post on Instagram A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on May 29, 2019 at 4:21am PDT

В эфире телеканала «112 Украина» она подтвердила намерение идти в политику. Отвечая на вопрос ведущего, почему другие женские партии не стали популярными в Украине, Полякова сказала: «Потому что у них не было такого прекрасного лидера, который на раз собирает по 10 тысяч человек без гречки».



16 мая певец Святослав Вакарчук презентовал свою партию «Голос».