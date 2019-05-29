Певица Оля Полякова объявила о походе в политику

Украинская певица Оля Полякова заявила, что идет в политику и создает свою партию. Об этом артистка сообщила у себя в Instagram.
По ее словам, это будет женская партия.
«Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю — я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины», — рассказала Полякова.
Она заверила, что это заявление не является шуткой и ей в команду нужны женщины.
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В эфире телеканала «112 Украина» она подтвердила намерение идти в политику. Отвечая на вопрос ведущего, почему другие женские партии не стали популярными в Украине, Полякова сказала: «Потому что у них не было такого прекрасного лидера, который на раз собирает по 10 тысяч человек без гречки».
16 мая певец Святослав Вакарчук презентовал свою партию «Голос».