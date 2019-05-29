«Слуга народа» открыла регистрацию для желающих стать депутатами Рады

Президентская партия «Слуга народа» запустила онлайн-регистрацию для желающих стать народными депутатами по мажоритарному округу, политическими деятелями, наблюдателями на выборах или волонтерами в штабе.



«Ищем достойных людей, которые поддержат курс Команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами», — говорится в описании на странице «Команды Зеленского» в Facebook.



Отмечается, что члены комиссии или наблюдатели будут контролировать избирательный процесс на парламентских выборах.



Политический деятель — тот, кто «имеет большие политические амбиции и стремится к быстрому развитию страны».



Кандидат по мажоритарному округу должен быть «готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы Команды». Желающие податься должны отправить видео-заявку и предложить идеи для трех законопроектов.



У желающих присоединиться к «Слуге народа» есть всего 4 дня. За один час регистрации заявки подали 3392 человека.



8 июня состоится первый этап съезда «Слуги народа». Ожидается, что на съезде партия представит всех мажоритарных кандидатов по 199 мажоритарным округам — всего 225 лиц.



В политсиле Зеленского также заявляли, что пойдут на парламентские выборы с открытыми партийными списками.