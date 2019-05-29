Управление госохраны возглавил участник боев за Донецкий аэропорт

Президент Владимир Зеленский удовлетворил рапорт об увольнении Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО). Об этом говорится в указе президента № 333/2019.



Следующим указом Зеленский назначил на эту должность подполковника ВСУ Алексея Оцерклевича.



Оцерклевич был замкомандира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боевых действий за Донецкий аэропорт (ДАП).



Он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм.



Как сообщила пресс-служба президента, Оцерклевич «стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе».



«Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выживала из рядов ВСУ, пришло время повышать и возвращать к активной службе», — заявил Зеленский.



Еще одним указом (№ 335/2019) он назначил Максима Донца замначальника УГО — начальником Службы безопасности президента, а Вячеслава Штучного — первым замначальника УГО.