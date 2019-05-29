Василий Грицак с 27 мая находится в отпуске, временно исполняющим обязанности Службы безопасности Украины назначен его заместитель Иван Баканов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в спецслужбе.



«С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ — Баканов», — сказали в СБУ в среду.



При этом собеседник агентства напомнил, что по процедуре первый заместитель назначается вр и.о на время пребывания главы Службы в отпуске.



Когда Грицак планирует вернуться из отпуска, в спецслужбе не уточнили.