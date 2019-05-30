Армейский вертолет разбился в Ровенской области: погибли четыре члена экипажа

Вертолет армейской авиации Ми-8 потерпел крушение в Ровенской области, в результате чего погибли четыре члена экипажа включая командира. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины.



По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области).



Связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23:27.



На месте катастрофы около села Сестрятин Радивиловского района работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.



Причины авиационной катастрофы выясняются.