Найдено тело украинского военного, который исчез возле Попасной во время боя

Тело украинского военнослужащего, погибшего в бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков, находится на временно неподконтрольной территории. Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, представителям ВСУ тело погибшего должны передать 31 мая на пункте пропуска «Счастье».



«29 мая около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200″ на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М.», — говорится в сообщении.



Отмечается, что военнослужащий 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная Луганской области выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду ДРГ боевиков.



О пропаже бойца накануне сообщила 54-я отдельная механизированная бригада.