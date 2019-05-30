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Найдено тело украинского военного, который исчез возле Попасной во время боя

30 мая 2019, 08:55

Найдено тело украинского военного, который исчез возле Попасной во время боя

Тело украинского военнослужащего, погибшего в бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков, находится на временно неподконтрольной территории. Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, представителям ВСУ тело погибшего должны передать 31 мая на пункте пропуска «Счастье».

«29 мая около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200″ на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная Луганской области выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду ДРГ боевиков.

О пропаже бойца накануне сообщила 54-я отдельная механизированная бригада.

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