ПЦУ признала недействительными документы УПЦ КП, выданные после 30 января

Предстатель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний подписал указ, который признал недействительными все документы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года. Документ опубликован на сайте ПЦУ.



«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются недействительными и не подлежат исполнению в Православной церкви Украины», — говорится в сообщении.



В указе отмечается, что выпущенные УПЦ КП документы «вносят смуту» среди служителей ПЦУ в Киеве. Епифаний также постановил временно принять религиозную общину храма Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве в подчинение Митрополита Киевского и всея Украины. Она останется в таком статусе до полного исполнения решения священного синода, на котором было принято решение о регистрации епархии в составе ПЦУ.

В середине мая бывший патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что не считает Киевский патриархат распущенным. Также он считает, что в ПЦУ произошло разделение и двоевластие. Он подчеркнул, что это произошло из-за несоблюдения главой ПЦУ Епифанием договоренностей, которые были достигнуты при создании новой церкви.



Константинопольский патриархат постановил, что ПЦУ получит автокефалию только в статусе митрополии, а не патриархата. В связи с этим Филарет отказался от планов возглавлять новую церковь, но при условии, что будет фактически ею руководить.



В ПЦУ заявили что УПЦ КП прекратила существование в декабре 2018 года по собственной воле, а в 2019 году Минюст страны отменил приказы о регистрации ее уставов. В 24 мая Филарет отказался подписать устав новой церкви.