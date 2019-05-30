Украинцев предупредили о возможном росте цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) допускает рост цен на топливо в розничной сети в связи с ограничением на ввоз нефтепродуктов из России с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета.



В АМКУ напмнили, что украинский рынок нефтепродуктов - импортозависимый, поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Республики Беларусь и России.



С 1 июня 2019 года вывоз из РФ на территорию Украины бензина, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ. «Это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок», — подчеркнули в АМКУ.



Поэтому о существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка АМКУ сообщил в Администрацию президента, СНБО и Кабмин.



АМКУ предупредил, что внимательно следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений комитет обещает принимать меры в соответствии с действующим законодательством.