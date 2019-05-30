Рада избрала нового члена Нацсовета по вопросам ТВ. Он из орбиты Ахметова

Верховная Рада избрала Максима Оноприенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. За соответсвующее решение было отдано 233 голосов народных депутатов.



Оноприенко является генеральным директором запорожского телеканала TV5. Согласно структуре собственности, 100% уставного капитала телеканала принадлежит «Запорожстали», которая в свою очередь входит в холдинг «Метинвест» Рината Ахметова. Конечным бенефициаром TV5 также является Ахметов.



Всего парламенту предложили 6 кандидатур на место члена Нацсовета.



Перед голосованием председатель парламента Андрей Парубий отметил, что в Нацсовете оставалась вакантной одна должность. Всего в Нацсовете 8 членов, 4 из которых избираются по квоте парламента.



Полномочия четырех представителей от Рады заканчиваются 4 июля 2019 года. «Очевидно, что мы не успеем провести конкурс и назначить всю четверку. Сейчас речь идет о назначении одного члена Национального совета», — сказала перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар.



Она добавила, что член Нацсовета будет избран вместо Катерины Котенко-Загорий, написавшей заявление об отставке по собственному желанию и которое поддержала Рада в 2016 году.



По словам Сюмар, подбор кандидатур проходил с помощью конкурса.