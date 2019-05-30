«Народный фронт» тоже не будет голосовать за отставку Гройсмана

Фракция партии «Народный фронт» не будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, которую депутаты должны рассмотреть в четверг, 30 мая. Об этом заявила нардеп от фракции Виктория Сюмар, передает «Громадське».



По ее словам, правительство должно продолжать работать, чтобы не подрывать сотрудничество с Международным валютным фондом.



«Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, присутствуют сложные переговоры с Международным валютным фондом ... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная организация в стране должна оставаться», — сказала Сюмар.

Ранее сообщалось, что отставку Гройсмана также не будет поддерживать «Блок Петра Порошенко».



20 мая Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть пост премьер-министра. Это произошло после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой правительства.