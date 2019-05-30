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Тимошенко и Ляшко поддерживают отставку Гройсмана

30 мая 2019, 13:07

Тимошенко и Ляшко поддерживают отставку Гройсмана

Лидеры парламентских фракций «Батькивщина» и «Радикальная партия» Юлия Тимошенко и Олег Ляшко высказались в поддержку отставки премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Считаю, что если Гройсман собственноручно написал и подал заявление об отставке, то парламент не просто должен удовлетворить его, а обязан отправить в отставку это правительство», — сказала Тимошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

По ее словам, за последние годы работа действующего правительства привела к «тупиковой экономической и несправедливой социальной ситуации».

Как сообщил Ляшко с трибуны Верховной Рады, его фракция проголосует сегодня за отставку премьера.

Он также заявил, что такое решение фракция приняла по причине неудовлетворительных показателей экономики Украины.

Ранее сообщалось, что фракции «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» не будут голосовать за отставку Гройсмана.

20 мая Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть пост премьер-министра. Это произошло после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой правительства.

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