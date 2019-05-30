Рада не приняла отставку премьер-министра Гройсмана

Верховная Рада не поддержала постановление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Только 97 депутатов поддержали отставку из 226 необходимых.



Больше всего голосов за отставку Гройсмана отдали депутаты из «Оппозиционного блока», «Радикальной партии Олега Ляшко» и «Самопомощи».



Распределение голосов по фракциям:

Таким образом, премьер-министр и правительство продолжат свою работу.



Выступая перед голосованием депутатов, Гройсман заявил, что никогда не держался за должность. «Я всегда был ответственным и никогда не боялся ответственности», — подчеркнул премьер.



После него выступила председатель подкомитета по вопросам правовой политики и правосудия Наталья Новак, которая заявила, что Гройсман, как глава правительства, ни разу не отчитывался перед парламентом за три года своей работы.

20 мая Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть пост премьер-министра. Это произошло после того, как на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский выступил с критикой правительства.