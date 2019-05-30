«ДНР» показала одного из 8 пленных украинских военных. Видео быстро удалили

Группировка «ДНР» опубликовала видео с фрагментом допроса одного из восьми украинских военных 53-й отдельной механизированной бригады, попавших в плен боевиков после заезда на грузовике на временно неподконтрольную территорию 22 мая.



На видео показан мужчина, который представился украинским военнослужащим Александром Юрьевичем Геймуром. В ролике молодой человек говорит, что он из 43-го мотопехотного батальона (входит в 53-ю ОМБР).



Фрагмент видео:

Кроме того, мужчина сказал: «Нас здесь 7 человек, на данный момент, где водитель КамАЗа мне неизвестно». До этого в сообщениях так называемых официальных СМИ «ДНР» не указывалось, сколько именно украинских военных было задержано.



На данный момент это видео недоступно. Изначально оно было опубликовано на YouTube-канале «Пресс-служба УНМ ДНР». Кроме того, публикации со ссылкой на ролик сегодня днем разместили сепаратистские СМИ.



«Новости Донбасса» сохранили полное видео, оно есть в распоряжении редакции.



Как ранее сообщала украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк, старший солдат Александр Геймур был одним из взятых в плен.



В «ДНР» утверждают, что задержанные являются диверсионно-разведывательной группой. Украинское командование сообщало, что военные направлялись в штаб бригады и случайно заехали на неподконтрольную территорию. Украинская сторона допускает, что пленных могут заставить заявить на видео неправдивую информацию, которая нужна пропаганде «ДНР».