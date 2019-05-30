В Украину запрещен ввоз еще пяти книг российских издательств

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания отказало компании «Якаб Трейд» во ввозе пяти книг российских издательств. Как заявляют в Госкомтелерадио, книги содержали признаки пропаганды государства-агрессора«, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.



Так, к ввозу запрещена детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами «Найди и покажи. Кем я стану?», в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.



Книги Максима Дорофеева «Джедайские техники» и «Бизнес — это психология» Марины Мелия занесли в «черный список» из-за использования символов коммунистической эпохи.



Также запрещено ввозить российские переводы книг Фрэнсиса Рэймонда «История бизнеса. День за днем» и Джолайн Годфри «Как научить ребенка общаться с деньгами» — издатель использовал в оформлении символику РФ.



Всего в Украину запрещен ввоз книг 211 изданий.