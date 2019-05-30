Глава СММ ОБСЕ Апакан покидает должность

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакана покидает свой пост, его заменит турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.



В четверг, 30 мая, в Вене прошла прощальная церемония для Апакана. Присутствующие председатель ООН, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер вручили Апакану награды — золотую медаль словацкого МИД и медаль ОБСЕ.



Накануне на неофициальном заседании Постоянного совета ОБСЕ Апакан заявил о том, что многое еще предстоит сделать для урегулирования конфликта на востоке Украины: «Я прибыл в Украину, когда улицы вокруг Майдана были еще свидетельством недавних событий. Я покидаю страну в надежде, что устойчивое прекращение огня скоро станет реальностью».