Креативные идеи по оживлению «Минска» и «яркое детство» от «ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 30 мая.

Политика



Президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Собеседники обсудили способы ускорить реализацию Минских соглашений.



В Администрации президента по итогу встречи заявили о наличии «креативных идей» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата».



Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакана покидает свой пост, его заменит турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик.



Экономика



В группировке «ДНР» признали наличие задолженности по заработным платам на Докучаевском флюсо-доломитном комбинате, а также предприятиях «Артемуголь» и «Орджоникидзеуголь». Размер задолженности перед предприятиями в группировке не называют.



В компании «Вода Донбасса» считают необоснованными тарифы на подконтрольной «ДНР» территории, что негативно сказывается на работе предприятия во всем регионе.



Боевые действия



«МГБ ДНР» опубликовало фрагмент допроса военного 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попавшего вместе с сослуживцами в плен боевиков после заезда на временно неподконтрольную территорию 22 мая. На видео военный Александр Геймур сообщил, что он задержан вместе с шестью военными, а местонахождение водителя военного грузовика ему неизвестно. Позже видео было удалено.



Общество



«ДНР» провела курсы начальной военной подготовки для учащихся старших классов. В рамках проекта боевиков «Яркое детство» школьников вывезли на военные полигоны, где учили стрелять из автоматов и обращаться с оружием.



Международный комитет Красного Креста и Швейцарское агентство развития направили в неподконтрольные Украине районы Донбасса химические реагенты для очистки воды и медицинское оборудование общей массой 481,7 тонны.



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