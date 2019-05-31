Сегодняшнее заседание СНБО будет посвящено вопросам энергетики: новый рынок, транзит газа

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится 31 мая, будет полностью посвящено проблемам энергетики. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» в четверг вечером.



По его словам на заседании будет внедрен новый формат — совещание членов СНБО под председательствованием президента. «Мы не хотим, чтобы это был формат заседания, а чтобы это был более открытый диалог с Кабинетом министров. И мы услышали позицию премьер-министра, который хочет сейчас конструктивного сотрудничества, и это совпадает с позицией президента», — сказал Данилюк.



В частности, во время программы он сообщил, что на заседании будут разбираться, готова ли Украина к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.



«Есть разные позиции генерации, есть разные позиции зарубежных партнеров о том, когда нужно внедрять рынок, готова ли сейчас система, все ли были приняты меры, чтобы рынок заработал с 1 июля. Есть очень много вопросов на самом деле, готова ли система», — сказал секретарь СНБО.



По его словам, запуск новго рынка может отразиться на повышении тарифов и создать нестабильность. «Решение о внедрении рынка электроэнергетики уже принято парламентом. Правительство в настоящее время не делает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно ли отсрочить его введение или нет. Поэтому это не решение даже СНБО. Мы хотим заслушать и увидеть плюсы и минусы. Потому что сейчас все спрятались за предвыборные лозунги», — подчеркнул он.



Кроме того, Данилюк рассказал, что на заседании СНБО поднимут вопрос транзита газа Украиной с 2020 года.



«У нас есть вопрос, а будет ли Украина в 2020 году транзитером газа. И это вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, то мы теряем около трех миллиардов доходов от транзита газа, но также и решение геополитическое, потому что если Украина, как страна-транзитер, не осуществляет транзит газа, то мы просто становимся объектом, а не субъектом», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский решил созвать заседание СНБО на пятницу после трагедии на угольной шахте во Львовской Области.