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В Кремле ждут прояснений от Украины по Донбассу перед саммитом «нормандского формата»

31 мая 2019, 12:47

В Кремле ждут прояснений от Украины по Донбассу перед саммитом «нормандского формата»

В Кремле подтверждают необходимость продолжать обсуждения в «нормандском формате», однако для проведения конкретного саммита должны созреть определенные условия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как заявил Песков, украинская сторона должна показать готовность, в том числе, к диалогу с группировками «ДНР/ЛНР».

«... для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик — все это требует дальнейшего прояснения», — сказал он.

Он добавил, что «конкретных прикидок [по саммиту] пока нет».

30 мая президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Собеседники обсудили способы ускорить реализацию Минских соглашений.

В Администрации президента по итогу встречи заявили о наличии «креативных идей» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что лидеры «нормандского формата» могут провести встречу в середине июля.

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