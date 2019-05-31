В «ДНР» упрекнули аграриев за нежелание показывать количество земли и урожая

«Министр доходов» группировки «ДНР» Евгений Лавренов упрекнул аграриев, которые не хотят показывать реальное количество засеянной земли и прибыль с урожая.



В интервью «мининформации ДНР» он рассказал, что группировка обкладывает аграрные предприятия «налогами» по двум основным вариантам: «Либо налог с гектара, либо налог с прибыли».



«Если у человека налог с гектара, то он не хочет показать, сколько у него земли. Если у него налог с оборота, то он не готов показать честно, сколько выросло», — рассказал Лавренов о сегодняшнем положении дел.



В связи с этим он отказался давать однозначный ответ на вопрос, смогла ли «ДНР» улучшить отношения с аграриями и предложил подождать до осени. «Давайте посмотрим еще», — добавил он.



Лавренов не уточнил, будут ли применяться какие-то санкции к таким аграриям. По его словам, они должны чувствовать «социальную ответственность» и понимать, что уплата «налогов» — необходимость.