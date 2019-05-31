Зеленский на совещании СНБО обсудил демонополизацию энергорынков Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость демонополизации энергетических рынков Украины, но предупредил о возможных рисках, связанных с введением новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.



Как сообщается пресс-служба главы государства, сегодня Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященное энергетической безопасности.



В ходе заседания Зеленский напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынка электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул президент.

Отмечается, что сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а "через две недели будут приняты соответствующие решения".