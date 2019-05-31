В МИД сообщили, что украинцы не смогут проголосовать в России 21 июля

Граждане Украины, проживающие на территории России, не смогут проголосовать на выборах 21 июля. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.



В МИД напомнили, что постановлением ЦИК от 31 декабря 2018 года были ликвидированы зарубежные избирательные участки при посольстве Украины в Российской Федерации, генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге, консульствах Украины в Екатеринбурге и в Новосибирске.



«Указанные зарубежные избирательные участки были ликвидированы ввиду существования рисков и угроз проведению выборов на этих участках... в связи с невозможностью обеспечения избирательного процесса... в соответствии с принципами и стандартами, определенными Конституцией Украины и законами Украины о выборах», - говорится в сообщении.



Избирательные участки будут открыты в посольствах Украины в Финляндии, Казахстане и Грузии.