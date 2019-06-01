В партии Таруты заявили, что идут на выборы с «Батькивщиной»

В партии «Основа» Сергея Таруты заявили, что пойдут на внеочередные парламентские выборы вместе с партией «Батькивщина». Об этом сообщается на сайте партии.



«Прежде всего речь идет об объединении идеологических платформ партий "Основа" и "Батькивщина" в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах», - сказал Тарута.



Он считает, что Тимошенко является достойной кандидатурой, чтобы возглавить следующее правительство.



«Владимиру Зеленскому, как молодому политику, для быстрых положительных сдвигов нужен опытный и компетентный премьер-министр», - заявил он.



Председатель партии Андрей Николаенко сообщил, что обе партии будут формировать общий список кандидатов, в который войдут «самые рейтинговые и авторитетные» лица, согласованные политсовета «Батькивщини» и «Основы».



В пресс-службе «Батькивщины» не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможности совместного похода партий на выборы, сообщает «Громадське».



«Дождитесь съезда "Батькивщини"», - отметили в политсиле.



Ранее лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что политсила пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно, то есть не будет объединяться с другими партиями.