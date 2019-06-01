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В СНБО пообещали выплаты задолженности шахтерам в сжатые сроки

01 июня 2019, 16:03

В СНБО пообещали выплаты задолженности шахтерам в сжатые сроки

Задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт будет погашена в сжатые сроки. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в Facebook.

«Вчера состоялось продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности… в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт», - говорится в сообщении.

По его словам, правительство также хочет ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в угольнодобывающей отрасли, прежде всего - усиление безопасности шахтеров. Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте «Лесная». У него осталось трое детей.

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задолженность шахтерам задолженность по зарплате
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